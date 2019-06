F1, anche la Ferrari entra nel mondo degli eSports

01/06/2019

Tutte le scuderie sceglieranno i loro piloti ufficiali nel mese di luglio, durante i cosiddetti "draft", così come accade, per esempio, nell'Nba. Poi, da settembre a dicembre, si disputeranno 12 gare, al termine delle quali si conoscerà il team e il pilota vincitore. Lo scorso anno il successo è andato alla Mercedes e al 19enne inglese Brendon Leigh.



L'impegno della Ferrari negli eSports andrà anche oltre con "un programma completo che coinvolgerà vari ambiti dell'azienda e che sarà articolato in diversi progetti". "Per iniziare l'avventura nella F1 eSports Series - si legge in una nota - la Casa di Maranello ha deciso di creare all'interno della Ferrari Driver Academy (FDA) una sezione dedicata, denominata Ferrari Driver Academy eSports Team. Il torneo collegato inizia a luglio, e presto saranno annunciati i piloti".