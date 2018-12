Daily Mail: "Schumacher non è costretto a letto e ha un peso normale" Le rivelazioni del quotidiano inglese concordano con quanto detto da Jean Todt. E il Museo Ferrari gli dedica una mostra per i suoi 50 anni Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



17/12/2018

Michael Schumacher non è più costretto a letto, né ha bisogno di un respiratore per rimanere in vita. Lo rivela oggi il quotidiano britannico Daily Mail, secondo cui il sette volte campione del Mondo di F1 avrebbe un peso normale. Schumacher abita nella sua casa in Svizzera, vicino al lago Lehman, in un'ala appositamente organizzata per il suo trattamento.



Le informazioni concordano con quanto rivelato la scorsa settimana da Jean Todt, presidente della FIA, che ha visto "il Gran premio del Brasile con Michael in casa". Schumacher avrebbe quindi la consapevolezza di ciò che gli accade intorno ed è in grado di seguire anche le gare. Sempre secondo il Daily Mail, la famiglia di Schumacher spenderebbe circa 55.000 euro a settimana per le sue cure, circondato da una equipe medica personale di circa 15 persone.

LA MOSTRA PER SCHUMI E I SUOI 50 ANNI Il Museo Ferrari dedica una mostra speciale a Michael Schumacher che aprirà in occasione del suo 50° compleanno, il 3 gennaio 2019 e durerà per alcuni mesi. Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Schumacher ha un posto speciale nella storia della Ferrari, che è stata segnata dai suoi tanti record. In undici stagioni, dal 1996 al 2006, il Campione tedesco ha conquistato cinque Titoli Piloti consecutivi, dal 2000 al 2004, portando sei Titoli Costruttori alla Scuderia.

Nelle sale del Museo si ripercorreranno quelle stagioni memorabili che il 7 volte Campione del Mondo ha fatto vivere al popolo ferrarista, e che hanno creato un mito oggi più grande che mai nel cuore di tutti i tifosi. La mostra permetterà di scoprire inoltre il fondamentale contributo che Michael ha dato allo sviluppo di vetture GT straordinarie nei suoi anni a Maranello, come pilota e successivamente come consulente. La mostra "Michael 50" è in collaborazione con la Fondazione Keep Fighting.

DI MAIO: "DA ANNI ASPETTO BUONE NOTIZIE SU SCHUMI" "Sono solo indiscrezioni, ma spero davvero tanto che sia tutto confermato. Sono anni che aspetto che arrivi una buona notizia per Schumi. Spero per lui e per la sua famiglia che questo miglioramento sia vero e spero, come ogni ferrarista e qualsiasi sportivo, che finalmente Michael stia meglio. Ti vogliamo bene, sei un grande!". Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta - via Instagram - le ultime voci sulla salute dell'ex pilota di F1 e sette volte iridati, Michael Schumacher, che secondo il britannico 'Daily Mail' "non sarebbe più attaccato ai macchinari, né costretto a letto".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X