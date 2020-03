F1, Vettel: “Le sensazioni sono buone, ma conta la pista”

formula 1

Nella conferenza stampa che apre ufficialmente la stagione 2020 di Formula 1, prende la parola Sebastian Vettel. Il pilota tedesco della Ferrari presenta così la gara inaugurale in Australia: “Le sensazioni sono buone. Penso che la nostra macchina sia un passo in avanti rispetto allo scorso anno; per noi Melbourne sarà la prima occasione di verificare quali sono i rapporti in pista, qual è il nostro livello e qual è quello degli avversari”.

Si apre ufficialmente la nuova stagione di Formula 1. Tra molti dubbi e timori a livello mondiale, per via della pandemia di Coronavirus, la consueta conferenza stampa di presentazione del primo Gran Premio stagionale, quello dell’Australia, vede la presenza di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco della Ferrari, al suo sesto campionato in rosso, ha discusso dell’andamento delle prove invernali nelle quali non è stato facilissimo capire il reale potenziale della SF1000: “I test sono sempre difficili da decifrare, ma ora siamo qui e finalmente si corre. Questi test non ci non hanno lasciato tanti aspetti positivi, ma finalmente possiamo capire a che livello siamo. La macchina è un passo avanti ma è così per tutti. Le sensazioni sono migliori, ma conta il livello rispetto ai nostri avversari. Melbourne è il circuito giusto dove cominciare; penso che lo amino tutti. È bello che lo abbiano mantenuto inalterato. È un circuito quasi cittadino e mi piace”.

Da quando è approdato a Maranello nel 2015, Vettel ha sempre soprannominato tutte le sue monoposto, come del resto faceva anche quando correva con la Red Bull. La prima Rossa si chiamò Eva, poi Margherita, Gina, Loria, Lina e ora, dopo un lungo inverno di riflessioni, Seb ha scelto: la nuova SF1000 si chiamerà “Lucilla”. “Non ho scelto il nome insieme ai meccanici questa volta”, dichiara il quattro volte campione del mondo. “Semplicemente mi piaceva”.

Domani inizieranno le prime prove libere e solo in quell’occasione si potrà vedere se la Ferrari potrà cominciare la nuova stagione con qualche aspettativa in più rispetto agli ultimi anni.