Formula 1, Verstappen: "La doppia sosta ha pagato, ma sarà battaglia fino all'ultima gara"

LE PAROLE

Lo sconfitto Hamilton: "Grande gara, dobbiamo lavorare per ritrovare un po' di passo"

Max Verstappen si gode il trionfo nel GP di Francia, arrivato con un sorpasso a due giri dalla fine su Lewis Hamilton: "All'inizio è stata dura a causa del vento - ha spiegato il pilota Red Bull -. Siamo stati bravi a mantenere la stabilità e quando abbiamo deciso per la doppia sosta siamo stati ripagati. L'intera gara è stata una battaglia tra me e Lewis, sarà così fino alla fine della stagione". Getty Images

Il britannico ammette la sconfitta: "Congratulazioni a Max, hanno avuto più potenza in rettilineo per tutto il weekend. Alla fine non avevo più gomme e ho perso la posizione, ma è stata una bella gara. Dobbiamo scavare a fondo per ritrovare un po' di passo".

Soddisfazione nelle parole di Sergio Perez, che con il suo terzo posto ha regalato alla Red Bull il primo doppio podio stagionale: "Nei primi 5-10 giri la macchina era praticamente inguidabile, ma man mano che il vento diminuiva e il tracciato migliorava sono riuscito a trovare il mio ritmo. Abbiamo fatto una grande gara, grande strategia e punti importanti per il team".