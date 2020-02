Formula 1, test Montmeló: Perez avanti al mattino, sesto Leclerc

TEST F1

Sergio Perez chiude davanti a tutti la prima parte del day-2 di test Formula 1 al Montmeló: il suo 1:17.347, ottenuto con la gomma media (C3), è migliore di quattro decimi (+0.402) rispetto a quello di Daniel Ricciardo (Renault) a parità di mescola. Si conferma dunque la Racing Point, molto simile alla Mercedes 2019.

Considerevolmente più staccata la concorrenza: la Red Bull di Alexander Albon (che deve superare problemi di adattamento al sedile) si ferma a +0.808 dal tempo del messicano, ma girando con una mescola più dura (C2); quarto Pierre Gasly (+0.818), quinta la Williams di George Russell, che conferma i progressi (+0.919) precedendo addirittura la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di Lewis Hamilton.

Al di là delle classifiche e dei tempi, che hanno un valore relativo, interessano le soluzioni provate dai team per migliorare le prestazioni in vista dei Gran Premi imminenti. La novità della giornata arriva dalla Mercedes: il volante della W11, guidata al mattino da Hamilton, si sposta di alcuni centimetri in avanti in frenata e fa il percorso inverso in accelerazione, modificando la convergenza delle ruote anteriori. Difficile credere che questa soluzione venga proposta solo nei test e non in gara, di sicuro testimonia la volontà dei campioni in carica di estendere il loro dominio. Hamilton chiude sì al settimo posto la sua mattinata, ma percorrendo una long-run di 106 giri (ben più dei 66 di un normale Gran Premio di Catalogna, è infatti lui lo stakanovista prima dell'ora di pranzo) montando le gomme dure sperimentali, quelle meno prestazionali sul giro secco.

La Ferrari chiude il mattino davanti alla Mercedes, ma con molte domande in più e qualche insicurezza di troppo. Leclerc continua ad avere poca velocità di punta in rettilineo (304.1 km/h contro i 318 dell'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen) e problemi alla power unit: certo, a Maranello hanno lavorato molto sull'anteriore e se ne vedono i risultati nella maggior precisione in ingresso curva e nei cambi di direzione; i problemi sotto il cofano motore, però, sono assolutamente da risolvere e hanno rallentato la sessione di lavoro del monegasco, autore di soli 49 giri. Solo Ricciardo (41), Perez e Lando Norris (48) hanno percorso meno tornate.

F1, TEST BARCELLONA - DAY 2 (TEMPI MATTINA):

1. Sergio Perez (Racing Point), 1:17.347 (C3, 48 giri)

2. Daniel Ricciardo (Renault), +0.402 (C3, 41 giri)

3. Alexander Albon (Red Bull), +0.808 (C2, 59 giri)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri), +0.818 (C3, 75 giri)

5. George Russell (Williams), +0.919 (C3, 71 giri)

6. Charles Leclerc (Ferrari), +0.988 (C3, 49 giri)

7. Lewis Hamilton (Mercedes), +1.040 (C1, 106 giri)

8. Romain Grosjean (Haas), +1.149 (C3, 87 giri)

9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), +1.161 (C3, 65 giri)

10. Lando Norris (McLaren), +1.190 (C2, 48 giri)