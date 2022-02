Formula 1, test Barcellona: Leclerc davanti a tutti nel day-2

F1

Affidabilità, velocità e miglior tempo per il monegasco della Ferrari, primo in 1'19"689. Secondo Gasly, quinto Sainz

La seconda giornata di test di Formula 1 a Barcellona si chiude nel segno della Ferrari. Il più veloce nel day-2 di Montmelò, infatti, è Charles Leclerc: il monegasco, in pista per 79 giri, ottiene il miglior tempo (1'19"689) con le gomme C3, le medie. Secondo posto per Pierre Gasly (Alpha Tauri), terzo invece Daniel Ricciardo (McLaren). Quinto l'altro pilota del Cavallino Rampante Carlos Sainz (1'20"546), sedicesimo Lewis Hamilton. Formula 1, test a Barcellona: le foto del day 2 Getty Images

Se il day-1 aveva dato buone sensazioni, la seconda giornata di test della Formula 1 a Barcellona regala notizie ancora migliori alla Ferrari, che si prende il miglior tempo e porta a casa ottime indicazioni dal punto di vista della velocità e dell'affidabilità. Charles Leclerc ferma il cronometro in 1'19"689 e si piazza davanti a tutti con la sua F1-75, percorrendo in totale 79 giri, solo uno in meno rispetto al day-1, ma con risultati ancora migliori arrivati stavolta con le gomme C3, le medie, la mescola più utilizzata di questa seconda giornata. A completare il podio "virtuale" sono invece Pierre Gasly e Daniel Ricciardo, rispettivamente su Alpha Tauri e McLaren, entrambi con le C4 (morbide), con il francese distante poco più di due decimi (1'19"918) e capace di percorrere ben 147 giri, mentre l'australiano ottiene un ottimo 1'20"288.

Quinto posto per l'altro pilota del Cavallino Rampante: Carlos Sainz, con le C3 esattamente come Leclerc, chiude in 1'20"546, quasi un secondo più lento rispetto al compagno di scuderia e anticipato da Russell su Mercedes. Il secondo giorno non regala invece grandi soddisfazioni alla Red Bull, con Perez costretto a trascorrere parte della sessione ai box a causa di un difetto al cambio della RB18. Una circostanza che porta alle bandiere rosse, così come il problema alla pompa del carburante della Haas di Mazepin. Solo 40 giri e sedicesimo posto, invece, per Lewis Hamilton, appena dietro l'ex compagno di scuderia Bottas. In top 10 anche Sebastian Vettel, sesto in 1'20"784.