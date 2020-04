Formula 1, Silverstone si candida a ospitare più GP consecutivi

FORMULA 1

Più GP consecutivi sulla stessa pista per far fronte alla compressione del calendario dovuta all'emergenza coronavirus. È una tra le tante ipotesi che la Formula 1 sta prendendo in considerazione e a confermarlo è il managing director del circuito di Silverstone: "Ospitare più gare su questa pista sarebbe piuttosto semplice - ha detto Stuart Pringle ai microfoni di Sky Sport UK - Se questo può aiutare il Circus sarei molto felice di farlo. Faremo tutto ciò che ci verrà richiesto".

Tra cancellazioni e rinvii al momento la stagione di Formula 1 2020 dovrebbe prendere il via il 14 giugno a Montreal, in Canada, per poi proseguire durante tutta l'estate (lo shutdown di agosto è stato anticipato a marzo-aprile) e concludersi a dicembre inoltrato, se non addirittura a gennaio.

Il GP di Gran Bretagna, sulla carta, dovrebbe svolgersi nel weekend del 16-19 luglio, ma vista la situazione dei contagi in Europa anche la gara di Silverstone potrebbe essere a rischio rinvio, considerando per esempio che il torneo di Wimbledon, cancellato ufficialmente mercoledì, avrebbe dovuto concludersi appena una settimana prima del Gran Premio.

Pringle, in ogni caso, si è detto pronto ad aprire le porte al Circus per due o più weekend consecutivi, anche ad agosto o settembre, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze logistiche dei team: "La maggior parte delle squadre hanno le loro sedi operative vicine al circuito, abbiamo delle infrastrutture fisse e la maggior parte degli staff potrebbero recarsi a casa nel giro di un pomeriggio". In caso di un secondo evento sulla stessa pista, si prende anche in considerazione l'ipotesi di invertire il senso del tracciato: "Teoricamente non avremmo la licenza per farlo - ha spiegato - Ma in un momento straordinario possono essere prese decisioni straordinarie". Una decisione più o meno definitiva sul calendario arriverà entro fine aprile: "Nulla è escluso, vediamo cosa ci riserveranno le prossime quattro settimane".