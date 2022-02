Formula 1, segui in diretta streaming la presentazione della nuova Red Bull

Le auto di F1 del 2022 sono le prime di una nuova era per questo sport. Con nuovi design, nuovi miglioramenti tecnologici e ruote da 18 pollici sovradimensionate, la promessa della Formula Uno è avere una stagione ancora più avvincente. Red Bull Racing lancerà la sua nuova auto RB18 in uno spettacolo di 30 minuti, trasmesso in diretta streaming qui sotto. Il reveal digitale della RB18, in Italia, avrà un commento d’eccezione, in quanto sarà presentato da Giorgio Teruzzi. Sarà possibile scoprire il nuovo design e la nuova livrea dell'auto in diretta, grazie agli interventi di Christian Horner, Max Verstappen, Sergio Perez e tutto il team di Red Bull Racing.