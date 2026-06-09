Formula 1: non solo Antonelli, Fornaroli guiderà la McLaren nelle prime libere a Barcellona

Non solo Kimi Antonelli. Un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato, infatti, che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere del GP di Catalunya a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel salto per il pilota classe 2004 di Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting, si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025: è uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Programm come pilota di sviluppo e collaudatore.



Dopo i primi test di fine marzo a Barcellona con la MCL60 del 2023 in modalità TPC (Test Previous Cars), Fornaroli è tornato in pista agli inizi di aprile, questa volta a Silverstone e nuovamente al volante della monoposto portata in gara tre anni fa da Lando Norris e Oscar Piastri: un modello "storico" che - fin dalla sua sigla - celebrava i sessant'anni di vita del team inglese. E ancora a Austin a fine maggio: "Mi sento sempre più a mio agio", aveva commentato al termine della due giorni di test in Texas. "Sono molto emozionato di guidare la MCL40 questo fine settimana nella sessione di prove libere 1 di Barcellona - ha detto Fornaroli in un video su Instagram- Sarà una grande opportunità per aiutare il team nei preparativi e per lavorare al programma previsto per venerdì. Questa sarà una missione molto importante per me perché sarà la mia prima sessione ufficiale di Formula 1. È qualcosa su cui ho lavorato a lungo, quindi sono molto emozionato".