Fornaroli a tutta McLaren: "Buon apprendistato, la confidenza aumenta"
Il campione in carica della Formula 2 ha girato a Silverstone con la McLaren del 2023di Stefano Gatti
© Mastercard McLaren F1 Team
Non c'è solo Kimi Antonelli. Mentre il pilota della Mercedes viaggia ormai allo scoperto ed è leader del Mondiale con due successi di fila in Estremo Oriente, continua (anzi prende ritmo e continuità) lontano dai riflettori l'apprendistato di Leonardo Fornaroli al volante della McLaren. Dopo il primo test di fine marzo (lunedì 23 e martedì 24) a Barcellona con la MCL60 del 2023 in modalità TPC (Test Previous Cars), il campione in carica della Formula 2 è tornato in pista martedì 7 aprile, questa volta a Silverstone e nuovamente al volante della monoposto portata in gara tre anni fa da Lando Norris e Oscar Piastri: un modello "storico" che - fin dalla sua sigla - celebrava i sessant'anni di vita del team inglese.
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Leonardo ha completato 68 giri, per un totale di 393 chilometri. Il programma di lavoro è stato un'evoluzione di quello del primo test al Circuit de Catalunya e prevedeva run più lunghi, carichi di carburante più bassi e una combinazione di pneumatici duri e morbidi. Nelle settimane successive al primo test, il ventunenne piacentino aveva continuato a lavorare con il team a bordo pista, partecipando al Gran Premio del Giappone. È stato anche un frequentatore abituale del McLaren Technology Centre, lavorando a stretto contatto con il team e accumulando ore di lavoro al simulatore. Fornaroli continuerà a guidare la MCL60 per tutto l'anno, con ulteriori test previsti su diversi circuiti come parte del suo corso di formazione nel McLaren Driver Developmente Programme.
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"Un'altra buona giornata in pista - è stato incredibile tornare in MCL60. Silverstone è uno dei miei circuiti preferiti, quindi sono grato alla McLaren per l'opportunità di tornare al volante di una F1 lì. Essendo il mio secondo test, il piano di lavoro era più avanzato, quindi ho potuto provare diverse configurazioni e correre con diversi livelli di carburante, il che continua a supportare la mia comprensione della guida di una Formula 1. Sono molto soddisfatto di questo secondo test, ho continuato a migliorare rispetto al test di qualche settimana fa, sentendomi ancora più a mio agio con queste macchine. Non vedo l'ora di continuare a provare quest'anno, è qualcosa di molto importante come parte del mio ruolo di pilota di riserva e per il mio sviluppo all'interno del McLaren Driver Development Programme". (Leonardo Fornaroli)