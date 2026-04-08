Fornaroli a tutta McLaren: "Buon apprendistato, la confidenza aumenta"

"Un'altra buona giornata in pista - è stato incredibile tornare in MCL60. Silverstone è uno dei miei circuiti preferiti, quindi sono grato alla McLaren per l'opportunità di tornare al volante di una F1 lì. Essendo il mio secondo test, il piano di lavoro era più avanzato, quindi ho potuto provare diverse configurazioni e correre con diversi livelli di carburante, il che continua a supportare la mia comprensione della guida di una Formula 1. Sono molto soddisfatto di questo secondo test, ho continuato a migliorare rispetto al test di qualche settimana fa, sentendomi ancora più a mio agio con queste macchine. Non vedo l'ora di continuare a provare quest'anno, è qualcosa di molto importante come parte del mio ruolo di pilota di riserva e per il mio sviluppo all'interno del McLaren Driver Development Programme". (Leonardo Fornaroli)