Formula 1, nessun rancore tra Vettel e Leclerc dopo il GP di Stiria

VERSO IL GP D'UNGHERIA

Nella conferenza stampa di presentazione del Gp di Ungheria, Vettel e Leclerc parlano dell’incidente avvenuto domenica scorsa. Il monegasco afferma di essersi scusato; per il tedesco sono cose “che fanno parte delle corse”. Riguardo alla gara sull’Hungaroring, Vettel è convinto che sulla pista magiara si possa fare la differenza. Dal canto suo, Leclerc smorza gli entusiasmi: “Dubito che il quadro sia molto diverso dai weekend precedenti”. Formula 1, piloti pronti per la terza tappa Getty Images

Nonostante le difficoltà del momento, occhi puntati sulla Ferrari e sui suoi alfieri, Vettel e Leclerc. Nella conferenza stampa di presentazione, tra i due sembra regnare l’armonia dopo il brutto incidente di settimana scorsa: “Sono andato a parlare con Seb dopo la gara per scusarmi e penso che lui abbia accettato le mie scuse. Ora la questione è alle spalle e voglio concentrarmi su questo weekend, per cercare di raggiungere il miglior risultato possibile”, commenta il monegasco. “Sono cose che fanno parte delle corse, ora abbiamo la possibilità di fare meglio in Ungheria”, replica il tedesco.

A Leclerc viene chiesto se la Ferrari sia scivolata a metà classifica: “Al momento fatichiamo e non possiamo considerarci in lotta per il podio, però cercheremo di cambiare le cose e stiamo lavorando il più possibile”. Quindi si sbilancia sulle possibilità della scuderia di Maranello in Ungheria: “L’anno scorso faticavamo tantissimo su questa pista. Quest’anno la macchina è diversa e speriamo che ci sia un cambiamento. Le modifiche sul bilanciamento spero possano aiutarci, però dubito che il quadro sia molto diverso dai weekend precedenti. Mi aspetto una situazione simile”. Vettel, dal canto suo, è positivo: “Tutto è da vedere. Io sono sempre ottimista, mi piace questa pista. È un po’ strano essere qui senza tifosi, quindi ci attende un weekend diverso. Su questa pista si può fare la differenza”. Poi il tedesco parla delle voci sul possibile trasferimento in Racing Point (Aston Martin nel 2021): “Sono solo voci”. E conclude: “Riguardo al mio futuro non è cambiato nulla. Non so ancora cosa farò”.