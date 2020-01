Formula 1, nasce la tribuna Leclerc a Montecarlo e a Le Castellet

Nella stagione 2020 di Formula 1 che inizierà a marzo, i tifosi di Charles Leclerc avranno un modo in più per seguire e tifare il pilota monegasco della Ferrari. Il 22enne infatti ha lanciato la "tribuna Leclerc", uno spazio speciale all'interno dei circuiti da dove seguire la gara: chi prenoterà un posto in tribuna per il sabato e la domenica dei weekend dei GP riceverà un capello, una t-shirt e un opuscolo autografati e uno zaino personalizzato. Si inizierà sui circuiti di Montecarlo e Le Castellet, dove Leclerc gioca "in casa", ma l'intenzione è quella di estendere in futuro l'iniziativa anche su altre piste.