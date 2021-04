Formula 1, Mick Schumacher: "Papà nella storia della Ferrari, bello farne parte"

FORMULA 1

Il figlio di Michael: "Se penso che ogni tanto giro a Fiorano dove mio padre ha percorso centinaia di giri... qualcosa di emozionante"

Prima stagione in Formula 1 per Mick Schumacher, pilota Haas ma che resta profondamente legato ai colori rossi della Ferrari Drive Academy: "So che mio padre è parte della storia della Ferrari e ora è bello che di questa storia ne faccia anch'io parte". Il figlio del sette volte campione del mondo Michael ricorda: "Quando lo accompagnavo a Fiorano per i test, lo osservavo girare seduto in tribuna. Se penso che ogni tanto giro a Fiorano dove mio padre ha percorso centinaia di giri... qualcosa di emozionante". Getty Images

"Il primo gran premio? Non ho grandi ricordi per la verità, forse avrò avuto sei anni - le parole di Mick Schumacher alla Gazzetta dello Sport -. Mi è rimasta invece impressa la mia prima trasferta a Melbourne e in Canada. Era il 2010 (quando il padre, tornato alle corse, guidava per la Mercedes, ndr). Sono ricordi speciali. Quando sei bambino, non realizzi molto, osservi solo delle macchine che vanno veloci su una pista. Ma non capisci dove sei, ora sapendolo, beh è diverso, è un posto speciale".

E ancora: "Cosa mi suggerisce Binotto? Mi chiede di divertirmi, di godere di quello che sto facendo perché solo così puoi estrarre tutto il potenziale che c'è in te. E se quella passione che ti anima riesci a trasmetterla al tuo team, sarai sempre in grado di vincere delle corse, dei campionati".