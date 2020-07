Formula 1, messaggio speciale della Ferrari per Zanardi: "Forza Alex"

La Ferrari è pronta a scendere in pista per il primo weekend della stagione di Formula 1 e lo farà con un pensiero speciale per un campione che sta lottando per la vita. Sebastian Vettel e Charles Leclerc correranno in Austria con un messaggio di vicinanza per Alex Zanardi stampato sul roll hoop delle loro SF1000: "Forza Alex", l'hashtag che sarà visibile sulla livrea della Rossa. Zanardi al momento è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Siena, dopo l'incidente con la sua handbike del 19 giugno scorso. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma stabili.