Zanardi, ancora nessuna decisione sul possibile risveglio

L'ATTESA

Tredicesima notte trascorsa senza sostanziali variazioni del quadro clinico di Alex Zanardi, sottoposto lunedì scorso a un secondo intervento neurochirurgico. E' quanto si apprende da fonti sanitarie del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena, dove il pilota automobilistico e atleta paralimpico è ricoverato in prognosi riservata, in terapia intensiva, dal 19 giugno. Zanardi, nuovo intervento

Vedi anche Formula 1 'Forza Alex', in Austria la Ferrari corre per Zanardi Zanardi resta in coma farmacologico, presenta condizioni cliniche "stazionarie" e un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane "grave".

Ancora nessuna decisione sarebbe stata presa dallo staff medico che segue Zanardi su un suo possibile risveglio con la diminuzione del dosaggio dei farmaci che inducono il coma.