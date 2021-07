Formula 1, Leclerc: "Credo nella Ferrari, vogliamo regalare le stesse emozioni della Nazionale"

FORMULA 1

Il pilota monegasco: "Lo sport fa parte del Dna dell'Italia, mondiale 2022 buona opportunità per vincere"

Anche Charles Leclerc ha parlato della vittoria dell'Italia a Euro 2020: "È stato un momento bellissimo - ha ammesso il pilota monegasco -. Si vede che lo sport fa parte del Dna dell'Italia, noi siamo qui per portare quelle stesse emozioni con la Ferrari. Per il futuro sono sereno. C'è una buona sinergia con Carlos Sainz e stiamo lavorando bene insieme. Credo nel progetto Ferrari, stiamo spingendo. Quanto tempo ci vorrà per vincere un Mondiale di Formula 1? Nel 2022 le macchine cambieranno del tutto, sarà una buona opportunità per fare bene". Getty Images

Leclerc, a Maranello per ricevere il prestgioso Trofeo Bandini, si è soffermato anche sull'imminente GP di Gran Bretagna, in programma domenica a Silverstone: "Sicuramente il podio mi manca da tanto tempo - ha detto a Sky Sport -. Se vedo una fotografia globale però c'è stato un miglioramento. Siamo sulla strada giusta e sono felice di come stiamo lavorando. Il podio questo weekend è ottimistico, ma non si sa mai, proverò a cogliere tutte le opportunità. C'è ancora tanto lavoro e tanta strada davanti, stiamo facendo fatica, ma noi daremo sicuramente tutto. Sarà bellissimo il ritorno del pubblico, è una cosa che mi motiva ancora di più, continuerò a spingere sperando di tornare a casa con un buon risultato".