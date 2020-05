Formula 1, la Ferrari regala a Raikkonen la monoposto della sua ultima vittoria in rosso

Un omaggio per Kimi Raikkonen arrivato direttamente da Maranello. È la Ferrari SF71H del 2018, la monoposto con cui il finlandese vinse la sua ultima gara in rosso, il Gran Premio degli Stati Uniti. Kimi ha pubblicato le immagini del regalo nelle sue Instagram stories, ringraziando la Ferrari e ricordando il suo trionfo al COTA, il primo in Formula 1 dopo un digiuno di 6 anni e l'unico della sua seconda esperienza con il Cavallino. La macchina è andata ad arricchire un garage certamente già ben nutrito, come si intuisce dalle foto...