Formula 1, i piloti russi e bielorussi possono correre sotto la bandiera FIA

formula 1

Tutte le decisioni della Federazione sulla guerra in Ucraina. Confermato l'annullamento del GP di Russia

Su proposta del detentore dei diritti commerciali della Formula 1, la Federazione internazionale dell'automobile (Fia) dispone l'annullamento del Gran Premio di Russia 2022 per causa di forza maggiore. In ottemperanze alle disposizioni del Cio, inoltre, la Fia dispone anche che nessuna squadra nazionale russa/bielorussa potrà partecipare a competizioni internazionali/di zona (es. FIA Motorsport Games), fino a nuovo avviso. I piloti russi/bielorussi, singoli concorrenti e ufficiali di gara sono ammessi a partecipare a competizioni internazionali/di zona solo in qualità di neutrali e sotto la 'bandiera FIA', previo specifico impegno e rispetto dei principi FIA di pace e neutralità politica, fino a nuovo avviso. Getty Images

Nessun simbolo, colore, bandiera nazionale russa/bielorussa (uniforme, equipaggiamento e auto) deve essere esposto e non possono essere suonati gli inni nelle competizioni internazionali/di zona, fino a nuovo avviso. "La FIA sta osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e spero in una risoluzione rapida e pacifica della situazione attuale. Condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina e i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che soffrono a causa degli eventi in Ucraina", ha dichiarato il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.