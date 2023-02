F1, Chris Horner carica la Red Bull: "Verstappen ha la stessa fame di sempre"

© Getty Images

Chris Horner, team principal della Red Bull, ha espresso soddisfazione per la prima giornata di test della F1 in Bahrain: "L'atmosfera è buona, volevamo tornare a scuola, è come il primo giorno. E' stata una prima sessione in cui abbiamo imparato la nuova vettura, un'evoluzione della RB18. Abbiamo avuto un po' di indicazioni". Qualche problemino non è mancato: "Max Verstappen ha detto che c'è avvallamento a fondo rettilineo. Stiamo lavorando sul programma - ha aggiunto - abbiamo anche variato qualche assetto per vedere le reazioni".