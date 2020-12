Formula 1, Grosjean operato alla mano: "Sto bene"

FORMULA 1

Romain Grosjean è stato operato con successo alla mano sinistra e ha rassicurato tutti sui social: "Ho dormito bene e non ho troppo dolore, fa un po' male solo quando mando messaggi", ha scherzato su Instagram l'ormai ex pilota Haas. Lo svizzero è stato sottoposto a un intervento al legamento del pollice, danneggiatosi in seguito allo spaventoso incidente in Bahrein dello scorso 29 novembre.

Ora Grosjean sarà costretto a convivere con un dito bloccato per circa un mese-un mese e mezzo, mentre per quanto riguarda la mano destra la situazione è in via di miglioramento e non saranno necessari interventi chirurgici. Come spiegato dallo stesso pilota, resta solo l'ipersensibilità legata alle bruciature, che però dovrebbe svanire col tempo e senza la necessità di ricorrere a trapianti di pelle.