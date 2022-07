Formula 1, GP Francia: Settebello di Verstappen, Leclerc sbaglia: Ferrari giù dal podio

GP FRANCIA

Il campione del mondo in carica prende il volo in classifica vincendo il suo settimo GP stagionale.

Leclerc sbaglia, Verstappen si prende la Francia

































































© Getty Images 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen vince il Gran Premio di Francia dopo l'errore di Charles Leclerc che finisce in testacoda al diciottesimo giro mentre si trovava al comando. Da lì in avanti gara tutta in discesa per il campione del mondo in carica che si aggiudica il settimo successo del 2022 davanti ad un impeccabile Lewis Hamilton ed al compagno di squadra George Russell. Sergio Perez chiude quarto davanti a Carlos Sainz, autore di una grande rimonta dal fondo, compromessa però da una penalità per unsafe release al pit stop.

Non basta la grande giornata di Sainz a consolare la Ferrari per la grande occasione persa nel dodicesimo appuntamento del Mondiale: il terzo successo consecutivo sembrava nell'aria. Scattato dalla pole, Leclerc aveva preso subito il comando ed aveva poi resistito (apparentemente senza troppo affanno) al primo assalto di Verstappen che si era rassegnato a rimandare le sue più bellicose intenzioni alla seconda metà del GP. Proprio nella parte finale del giro di rientro ai box (l'olandese si era appena fermato), Leclerc ha perso perso il posteriore della sua F1-75 nella doppia curva di Le Beausset, finendo in testacoda nella via di fuga e poi con il muso contro le barriere. Via libera per Verstappen che non ha avuto difficoltà a controllare gli avversari, precedendo al traguardo le Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell. Il sette volte iridato ha festeggiato il suo trecentesimo GP iridato con una performance impeccabile, ottenendo il miglior risultato possibile. Da applausi anche il forcing finale del suo giovane compagno di squadra che ha ravvivato il finale del GP con un duello a tratti ruota a ruota con Sergio Perez, saltando il messicano alla ripresa full gas" dopo una breve Virtual Safety Car. Giù dal podio quindi Perez, autore di una prova a corrente alternata e comunque ad anni-luce da quella del proprio compagno di squadra.

KO con Leclerc, la Ferrari lascia il Paul Ricard con il quinto posto di Carlos Sainz. Partito dal fondo a causa della sostituzione della power unit, lo spagnolo ha dato vita ad una rimonta che ad un certo punto lo ha condotto fino ai piedi del podio. Il secondo pit stop ed i cinque secondi di penalità che gli sono stati comminati per unsafe release nei confronti della Williams di Albon gli sono costati molto cari ma il madrileno - rientrato in pista - ha saltato le due McLaren di Ricciardo e Norris e poi la Alpine di Alonso, chiudendo appunto quinto davanti al connazionale e aggiudicandosi il punto-bonus del giro più veloce del GP. Norris e Ricciardo chiudono settimo e nono, le due McLaren separate da Esteban Ocon. Il team Alpine va quindi a punti con entrambe le monoposto nel GP di casa. Lance Stroll si aggiudica l'ultimo punto in palio, battendo praticamente in volata il compagno di squadra Sebastian Vettel. Dietro alle due Aston Martin, dodicesima posizione finale sull'asfalto "amico" per l'altro pilota francese Pierre Gasly.

Nel Mondiale, Verstappen porta a sessantatré punti il suo vantaggio su Leclerc (233 punti a 170). Perez si porta a soli sette punti dal monegasco (163). Una sola lunghezza divide Sainz da Russell: 144 a 143. Hamilton riduce il suo distacco dalla top five: il suo bottino 2022 ammonta ora a 127 punti.

LA CRONACA DEL GP

Leclerc scatta al comando dalla pole davanti a Verstappen e Lewis Hamilton, autore di una grande partenza che gli permette di saltare Perez. Alonso quinto davanti a Russell ed alle McLaren di Norris e Ricciardo. In mezzo al gruppo, Tsunoda si tocca con Ocon e si gira ma riparte. Al via dal fondo con gomme hard, Sainz al sedicesimo posto al secondo dei 53 giri in programma, mentre Magnussen (che scattava al suo fianco ma su gomme medium) è tredicesimo. In testa, Verstappen mette nel mirino il leader Leclerc. Perez mette a sua volta sotto pressione Hamilton. Sainz dodicesimo dopo nove passaggi. Leclerc tiene a bada Verstappen che inizia a farsi vedere ma non può ancora affondare i colpi. Perez perde terreno da Hamilton e deve difendersi dall’altra Mercedes di Russell. Sainz salta le Aston Martin di Vettel e Stroll, entrando così in zona punti (decimo al giro tredici). Leclerc intanto si porta fuori dalla zona DRS da Verstappen e può respirare. Pit stop per Verstappen al 17esimo giro (Hard). Rientra in settima posizione. Sainz passa anche Ricciardo (nono). Leclerc si gira a Le Beausset e finisce con il muso contro la barriera di pneumatici al 18esimo giro: Safety Car in pista! Perez, Hamilton, Russell, Alonso, le due McLaren e Sainz ai box. Verstappen guida la gara davanti ad Hamilton, Perez, Russell, Alonso, Norris, Ricciardo e Sainz (ottavo). Ritirati Leclerc e Tsunoda. La Safety Car dà via libera la gruppo al 21esimo giro. Sainz passa subito Ricciardo e Norris (sesto!). Al 22esimo giro Carlos attacca e supera anche la Alpine del connazionale Alonso. Contatto tra Zhou e Schumacher. Il tedeco si gira e riparte, il cinese va ai box per sostituire l’ala anteriore e prende cinque secondi di penalità per il contatto con la Haas di Mick. Investigazione per unsafe realese di Sainz al pit stop con Albon: cinque secondi di penalità per il ferrarista! A metà gara (27esimo giro): Vertappen, Hamilton, Perez, Russell, Sainz, Alonso, Norris e Ricciardo. Ocon e Stroll chiudono la zona punti. Verstappen forza il ritmo a suon di giri veloci ma Hamilton non molla (tre secondi e mezzo al 30esimo giro). Sainz attacca e supera Russell all’esterno a Signes! Lo spagnolo è quarto e si mette alla caccia di Perez. Si ritira al 40esimo giro Magnussen che era stato appema protagonista di un contatto con la Williams di Latifi. Sainz attacca Perez a Signes al 42esimo passaggio: il duello tra la Ferrari e la Red Bull prosegue fino alla prima frenata in fondo al rettifilo dei box, quando Sainz prende la terza posizione. Contatto tra Russell e Perez alla esse prima di Signes: il messicano prende la via di fuga: nessuna investigazione necessaria. Sainz si ferma ai box per scontare la penalizzazione. Carlos rientra alle spalle di Norris e lo supera prendendosi la sesta posizione e poi la quinta ai danni di Alonso. Si ferma Zhou: virtual Safety Car. Di nuovo a pieno ritmo a tre giri dalla fine. Alla ripartenza Russell brucia Perez e va a prendersi l’ulimo gradino del podio dietro al vincitore Verstappen ed al proprio compagno di squadra Hamilton. Sainz chiude quinto davanti al connazionale Alonso.