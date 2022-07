Formula 1, GP Francia: Ferrari in pole, Leclerc davanti alle Red Bull, Sainz in coda

PROVE UFFICIALI

Il ferrarista monegasco mette a segno la pole position per il dodicesimo appuntamento del Mondiale

Pole position rossa al Paul Ricard: la firma è quella di Charles Leclerc che ha rifilato 304 millesimi a Max Verstappen per una prima fila al calor bianco nel GP di Francia. Dalle seconda fila scatteranno Sergio Perez e Lewis Hamilton, dalla terza Lando Norris e George Russell. Quarta fila per Fernando Alonso e Yuki Tsunoda mentre Carlos Sainz (che ha sostituito la power unit) partirà dall'ultima fila insieme a Kevin Magnussen.

Con un prezioso contributo da parte del proprio compagno di squadra (che gli ha offerto la scia in entrambi i suoi time attacks nella fase decisiva delle qualifiche), Leclerc si regala una perentoria pole position nelle prove ufficiali del GP di Francia, la settima in stagione (una più di metà del totale!) per il monegasco che al Paul Ricard va all'attacco dei trentotto punti di ritardo dal leader del Mondiale Verstappen.

Più veloce di tutti nell'ultimo turno di prove libere, l'olandese della Red Bull è rimasto lontano dalla pole di Leclerc (304 millesimi) ma annuncia battaglia nella gara che segna l'inizio della seconda metà del cammino iridato. Una sfida ruota a ruota, alla quale non potrà prendere parte Sainz che - al pari di Magnussen - ha montato la quarta power unit stagionale e dovrà avviarsi in coda al gruppo con il danese del Team Haas. E se le chances di rimonta dello spagnolo - oggi in versione team player, domani focalizzato sulla gara - sembrano piuttosto buone, è chiaro che il pronostico per la vittoria è in buona sostanza ristretto al campione in carica ed al suo più vicino inseguitore nella classifica generale.

Salvo accadimenti... imprevisti, non sembrano infatti potersi spingere più su del gradino più basso del podio le ambizioni di Sergio Perez e dei due piloti Mercedes. Il messicano(+0.463) ed il sette volte iridato (+0.893, alla vigilia del suo GP numero 300!) dividono la terza fila. Da parte sua, Russell chiude la quarta, che il pilota inglese divide con il connazionale Lando Norris, autore di una brillante qualifica (quinto tempo ma ad un secondo e 160 millesimi dalla vetta) con l'unica McLaren al solito approdata alla fase finale delle qualifiche. Alle loro spalle la "strana coppia" (ricordando le "scararamucce" austriache!) formata da Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, che hanno fatto la differenza sui rispettivi compagni di squadra, curiosamente gli unici due piloti transalpini al via nel GP di casa!

Al netto della retrocessione in coda al gruppo di Sainz e Magnussen (comunque arrivati fino al Q3 per contendersi l'interno dell'ultima fila), Esteban Ocon deve accontentarsi della quinta fila insieme a Ricciardo (a proposito di delusioni...). Più lontano ancora Gasly che deve accontentarsi di parcheggiare la sua Alpha Tauri sulla settima linea, a fianco della Williams di Alexander Albon. Davanti a loro (fila sei) una coppia tutta esperienza: quella formata da Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. Primi "clienti" di Sainz allo spegnimento dei semafori rossi del via saranno invece Michael Schumacher e Nicholas Latifi (fila nove) e poi Lance Stroll e Guanyu Zhou (fila otto). Lo spagnolo punta però molto più in alto e mette nel mirino Alonso e Norris, magari come... trampolino di lancio verso un obiettivo ancora più alto: il terzo gradino del podio!