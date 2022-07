Formula 1, Austria Sprint: vince Verstappen, Leclerc tiene a bada Sainz

SPRINT RACE

Il campione del mondo si aggiudica la Sprint Race ed allunga ancora in testa alla classifica generale

È di Max Verstappen la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d'Austria. L'olandese ha dominato i ventitré giri della gara, controllando le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno dato vita ad un paio di duelli interni (sorpasso dello spagnolo e risposta del monegasco). Quarto posto finale per George Russell con la Mercedes e quinto per Sergio Perez, autore di una grande rimonta dalla settima fila. Sesto Esteban Ocon con la Alpine. © Getty Images

La Alpine di Alonso non si avvia al giro di ricognizione ed i suoi meccanici lo spingono in corsa box. Alla fine del giro si spegne la power unit Ferrari dell’Alfa Romeo di Zhou. Via abortito e nuovo giro di formazione. Il cinese parte dalla pitlane. Verstappen prende il comando al via. Sainz supera Leclerc alla prima staccata ma già nel corso del primo giro il monegasco si riprende la seconda posizione. Gasly si tocca con Hamilton e finisce fuori alla prima curva ma riprende. Perez ne approfitta e sale in ottava posizione. Russell conferma la quarta posizione davanti ad Esteban Ocon ed alle due Haas di Magnussen e Schumacher.

© Getty Images

Al settimo giro Sainz attacca e supera Leclerc che poi recupera nuovamente il secondo posto, mentre Verstappen allunga al comando. Perez intanto salta le due Haas e sale in sesta posizione, poi raggiunge e supera anche Ocon e mette nel mirino Russell. Vettel finisce fuori per un contatto con Albon ma riesce a tornare in gara. Hamilton va a sua volta all’attacco delle due Haas che hanno però una velocità di unta supetore a quella della Mercedes. Schumacher si difende con autorità dagli attacchi del sette volte iridato. Sotto la bandiera a scacchi Verstappen fa il bis della vittoria-sprint di Imola, lo accompagnano sul podio i due ferraristi: un secondo e 675 millesimi il ritardo di Leclerc, cinque e 644 per Sainz, mentre Russell chiude una prova lineare nella stessa posizione (la quarta) che occupava sullo schieramento di partenza. Perez precede Ocon e Magnussen mentre solo nel finale Hamilton riesce a scavalcare Shumacher per l'ottava posizione. Completa la top ten Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo.

© Getty Images

Nella classifica generale, Verstappen sale a 189 punti, portando a 38 lunghezze il vantaggio sul proprio compagno di squadra Perez (151) ed a 44 quello su Leclerc (145). Il monegasco guadagna un punto su Sainz (133) , portando il suo vantaggio a dodici lunghezze. Dopo il primo passaggio a vuoto stagionale di Silverstone, Russell torna a muovere la propria classifica: 116 punti, ventidue in più del compagno di squadra Hamilton (94).