formula 1

Svelata la terza monoposto del Mondiale 22. L'ex ferrarista: "Non vedo l'ora di guidarla". Stroll: "Stare vicino ai primi"

Dopo la Haas e la Red Bull svelata la terza monoposto per il Mondiale 2022 di Formula 1. Si tratta dell'Aston Martin AMR22 di Sebastian Vettel e Lance Stroll. L'11 febbraio primi giri in pista a Silverstone per il filming day, a fine febbraio i primi test in Spagna. A differenza della Red Bull, non sarà una semplice show car riverniciata per presentare gli sponsor 2022, ma la monoposto vera e propria progettata seguendo il nuovo regolamento tecnico basato sul ritorno dell'effetto suolo. Con questa vettura Sebastian Vettel e Lance Stroll sperano di poter riscattare un 2021 al di sotto delle aspettative. Formula 1, Aston Martin presenta la AMR22 per Vettel e Stroll twitter

La scuderia britannica ha infatti concluso al settimo posto in classifica costruttori, perdendo tre posizioni rispetto al piazzamento ottenuto nel 2020 quando correva ancora con il nome Racing Point.

"È entusiasmante - ha detto Vettel - vedere questa macchina, ma sarà ancora più bello guidarla visto che quest'anno ci sono molte novità e molte cose che non vediamo l'ora di scoprire. È stato un incredibile progetto che ha richiesto molto lavoro: vedere trasformate le bozze della vettura in questo risultato è molto bello e non vedo l'ora di salirci dentro e guidarla. Mi sono riposato, ho staccato la spina e - ha aggiunto l'ex ferrarista - ho fatto anche altro, ora sono pronto a tornare in pista a partire dallo shakedown e dai test. Manca circa un mese all'inizio del Mondiale, non vedo l'ora. È difficile sapere cosa aspettarsi dalla stagione a questo punto dell'anno, ci sono troppe novità" Gli fa eco Stroll: "Sono ottimista, l'obiettivo principale è avvicinarci ulteriormente ai primi".

Dal punto di vista tecnico, anche se non tutte le soluzioni sono quelle definitive, si notano un musetto sottile e le prese d'aria laterali quadrate. Per quanto riguarda la livrea poche modifiche, se non si contano i dettagli lime che impreziosiscono il verde british.