Formula 1 a Spa, Verstappen in pole davanti a un super Russell

GP BELGIO

Hamilton scatta dalla seconda fila, male le Ferrari fuori dal Q3

Pole position per Max Verstappen al GP del Belgio di Formula 1. Sotto la pioggia a Spa il pilota della Red Bull, con le intermedie, ha dato il giusto colpo di reni e ha beffato un super George Russell con la Williams, sorprendentemente in seconda posizione. Terza posizione per il leader del Mondiale Hamilton. Male le Ferrari: Leclerc 11° e Sainz 13°.

Mvp del sabato sicuramente George Russell che con una Williams ballerina ha conquistato una prima fila da brividi. Qualifica da vero talento per l'inglese che l'anno prossimo con ogni probabilità sarà il compagno di Hamilton in Mercedes. Pole, come detto, per Max Verstappen che è tornato dalle vacanze molto carico desideroso di riscattare gli ultimi due ritiri. Pilota della Red Bull che ha costruito il suo capolavoro nel finale con un secondo settore da urlo, quello più guidato.

Terza posizione per Hamilton che, però, è sembrato a suo agio sul bagnato e si candida a un'altra gara da protagonista con un bel duello con il rivale. Quarto Ricciardo (McLaren) davanti a un buon Vettel (Aston Martin).

Qualifiche condizionate anche dal botto di Lando Norris in Q3 con l'inglese che ha perso la sua McLaren all'Eau Rouge sbattendo violentemente contro le barriere e ora si trova al centro medico per accertamenti al gomito. Botta violenta, macchina distrutta e bandiera rossa per trenta minuti.

Nessun miracolo per le Ferrari che le dopo le libere 3 hanno provato a invertire la rotta senza riuscirci. Così Leclerc e Sainz non sono mai stati competitivi sul bagnato chiudendo il loro sabato in Q2: undicesima e tredicesima posizione per i due alfieri della casa di Maranello. Una debacle che fa male e costringerà i piloti a un gran rimonta, sperando nel bel tempo e nell'asciutto dove la vettura sembra funzionare meglio. Una macchina veloce, ma poco guidabile soprattutto nel secondo settore dove il monegasco e lo spagnolo hanno accusato gran parte del distacco.