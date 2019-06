Ferrari, Vettel: "Voglio tornare a vincere con la Ferrari, sono affamato"

06/06/2019

Carico e motivato. Smentite le voci su un possibile ritiro imminente, Sebastian Vettel si è presentato a Montreal tirato a lucido, almeno nelle dichiarazioni: "Sono molto affamato e sono qui per vincere, è davvero l'unica cosa che conta per me: vincere con la Ferrari, ed è quello per cui lavoro". Il pilota Ferrari è sereno nonostante un avvio di stagione difficile: "Abbiamo compreso il problema e pensiamo di sapere cosa fare, ma la risposta finale arriva quando metti la macchina in pista. Dobbiamo aspettare, ma ci sono idee per cercare di migliorare la nostra situazione, e sembrano abbastanza promettenti, quindi sono ottimista. Ma aspettiamo sempre il cronometro, alla fine conta quello".



La pista del Canada può essere quella della rinascita: "Vedremo. Non posso fare previsioni, ma sulla carta sembra essere un weekend più promettente di altri, più orientato verso il Bahrain, ma dobbiamo anche considerare che l'asfalto è molto liscio, e non sarà semplice portare le gomme nella corretta temperatura di lavoro, è un aspetto su cui stiamo lottando nelle ultime gare. Quindi vedremo, ma sono fiducioso sulla possibilità che avremo un buon fine settimana qui, perché dovremmo esaltare alcuni dei nostri punti di forza”.