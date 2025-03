Ferrari, Vasseur: "Feeling positivo, in Australia avremo le prime risposte"

Al suo fianco anche Lewis Hamilton e Charles Leclerc, su un palco che sperano si trasformi presto in un podio, come è stato per i colleghi del team Wec, da Alessandro Pier Guidi ad Antonio Fuoco, attori della tripletta delle Ferrari 499P nella prima gara del Mondiale 2025 in Qatar. Il britannico ha salutato con un "Buonasera a tutti", auspicando, a una domanda in proposito, che tra altri 20 anni "ci siano ancora belle corse automobilistiche, magari con vetture non solo tutte elettriche".