Ferrari SF-25, primi giri a Fiorano con Leclerc

È stato Charles Leclerc a mettersi per primo al volante della Ferrari SF-25 nel debutto in pista della monoposto con la quale il monegasco e Lewis Hamilton si preparano ad affrontare il Mondiale al via tra meno di un mese in Australia. Avvio di giornata brumoso, asfalto verosimilmente lontano dalle condizioni ideali, temperature di poco sopra lo zero e tanti tifosi già di buon mattino pronti a... scattare nelle classiche postazioni "stradali" con vista sul circuito privato della Casa del Cavallino Rampante. Primo run pochi minuti prima delle nove e trenta del mattino, con una mezz'ora abbondante di anticipo sul "programma" originale. Leclerc ha salutato il pubblico appena dopo aver lasciato il box, poi ha iniziato il suo shakedown, nel corso del quale Charles ha svolto anche prove di partenza e di frenata. Presente nel box di Fiorano anche il presidente della Ferrari John Elkann, atterrato direttamente a bordo pista in elicottero ancora prima dell'inizio delle prove.