Ferrari, maturità Leclerc: "Deluso, ma torneremo più forti"

31/03/2019

C'è tanta amarezza nelle parole di Leclerc per una vittoria che sembrava ormai scontata e che poi è sfumata nel finale: "Sono contento della mia prestazione e perché il team ha fatto un lavoro fantastico per recuperare dopo l'Australia - ha aggiunto -. Abbiamo avuto anche fortuna in una situazione sfortunata con l'ingresso della safety car". Non si può festeggiare per il primo podio della carriere: "Io non guardo al risultato ma alle cose che posso fare meglio. È un peccato perché questo non è il risultato che meritavamo".



Difficoltà anche per Vettel: "Il testacoda nel duello con Hamilton? Eravamo molto vicini, ho cercato di prendere l'interno come nel giro prima e ho perso il posteriore. È stato un mio errore, ho talmente danneggiato le gomme che c'è stato il guasto all'ala anteriore". Gara in salita: "Dopo la partenza sapevo che sarebbe stata dura, la macchina era difficile da guidare. Nel complesso non avevo il passo che dovevo avere".



Sull'esito finale, Seb ha ammesso: "Non è stata la gara che volevamo, essendo partiti primi e secondi. È una serata deludente, non so cosa sia successo a Leclerc è tato sfortunato perché era la sua gara".