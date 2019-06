Ferrari, liberazione Vettel: "Pieno di adrenalina"

08/06/2019

"Sono pieno di adrenalina, mi sono divertito", questo il commento a caldo di Sebastian Vettel dopo aver conquistato la pole position in Canada. Grande gioia per il tedesco della Ferrari: "Sono contento per me e per il team perché le ultime 17 gare sono state piuttosto dure per noi". Adesso bisogna pensare alla gara: "Ieri il passo gara è stato tremendo, oggi la macchina era migliore. Dobbiamo evitare la gomma rossa, per fortuna siamo riusciti a qualificarci con la gomma media. È stata una buona giornata, in gara le Mercedes saranno velocissime sulla distanza. Noi cercheremo di stare davanti, dobbiamo portare questo slancio in gara".