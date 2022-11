F1, Leclerc: "In Brasile la Ferrari tornerà al suo ritmo". Sainz: "L'obiettivo è il secondo posto"

F1 BRASILE

Il monegasco fiducioso nonostante un weekend da dimenticare in Messico. Lo spagnolo: "Bisogna sempre puntare al massimo in classifica"

© Getty Images A due gare dal termine del Mondiale di Formula 1, la Ferrari deve innanzitutto riscattare il deludente weekend in Messico. Carlos Sainz, però, non ha dubbi: "È un caso isolato, una gara anomala. L'obiettivo è il secondo posto in classifica costruttori". Gli fa eco Charles Leclerc, in lotta invece con Perez per chiudere dietro Verstappen: "La Ferrari tornerà al suo ritmo. Alcuni segnali indicano che stiamo andando nella giusta direzione".

I due Mondiali di Formula 1 sono già assegnati: quello piloti a Verstappen e quello costruttori alla Red Bull. Eppure, la Ferrari ha ancora tanto per cui lottare: innanzitutto, in Brasile servirà riscattare il pessimo weekend in Messico. Una gara che, a detta di Carlos Sainz e Charles Leclerc, rappresenta un caso isolato. "Non riesco ad immaginare qualcosa di peggio rispetto a quanto accaduto lì - specifica il monegasco in conferenza stampa - sono abbastanza sicuro che qui andrà meglio. Abbiamo faticato a causa dell'altitudine e non avevamo un ottimo bilanciamento, questo non ha aiutato. Sicuramente abbiamo avuto difficoltà per quello, ma sono fiducioso su come andrà in Brasile".

Ad Interlagos e nell'ultima gara ad Abu Dhabi, la Ferrari cercherà ulteriori miglioramenti: "A livello di strategia e comunicazione abbiamo fatto passi in avanti, mentre per quanto riguarda la gestione delle gomme c'è ancora del lavoro da fare, ma alcuni segnali indicano che stiamo andando nella giusta direzione. Noi dobbiamo dare il massimo. Ho imparato tanto a livello di comunicazione e strategia, soprattutto nell'ultima parte di stagione. Ma dobbiamo continuare a spingere".

Con il finale di stagione che si avvicina, per Carlos Sainz è tempo di tracciare un bilancio del 2022: "È stato un anno impegnativo, nel primo terzo ho faticato a trovare il bilanciamento, una macchina che all'inizio non si addiceva a me. Sono stato più contento nel resto della stagione nonostante ritiri e problemi di affidabilità, ma ho imparato tanto, sono fiero dei progressi fatti. Nel 2023 voglio tornare alla costanza avuta nel 2021 e avere buoni risultati".

Prima, però, c'è da correre in Brasile e ad Abu Dhabi, con l'obiettivo del secondo posto in classifica costruttori: "Si deve dare priorità alla posizione in campionato altrimenti non lotteremmo per quello. Battere gli avversari e finire davanti è bello, la priorità dev'essere sempre quella. Mi stupirei del contrario: meglio finire secondi che terzi e avere più tempo in galleria del vento". Nella speranza che possa finire diversamente rispetto al Messico: "È stata una gara anomala, normalmente non siamo così lontani sul passo gara sull'asciutto. Ora concentriamoci su Brasile e Abu Dhabi, vogliamo riprendere il passo e lottare per il podio".