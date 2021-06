Ferrari, Leclerc in pole: "Pensavo di avere fatto un giro schifoso..."

QUI FERRARI

Il monegasco partirà davanti a tutti a Baku: "Ottima scia di Hamilton"

Seconda pole consecutiva per Charles Leclerc: dopo Monaco, il ferrarista è stato stratosferico anche a Baku dimostrando il suo feeling con i tracciati cittadini. Il numero 16 è rimasto anche un po' sorpreso: "Pensavo fosse un giro in po’ schifoso il mio, ho fatto due o tre errori in curva poi nel rettilineo finale ho avuto una scia fantastica da Hamilton". Qualifiche poi interrotte per il botto di Tsunoda: "Nell’ultimo tentativo mi stavo migliorando ancora più è uscita la bandiera rossa".

Per Leclerc un altro sabato da incorniciare: "Un'altra pole dopo Montecarlo, sono molto felice, una bellissima sensazione. Ancora una pole con la bandiera rossa, spero di ottenerla prossima volta in una situazione normale. Ci sono buone sensazioni ma la Mercedes e Red Bull credo abbiamo qualcosa in più. Spero di mantenere al via la prima posizione, sarà difficile".