Ferrari, Leclerc e Sainz fanno coppia a padel aspettando Imola

Il padel sta spopolando in tutto il mondo e anche alla Ferrari c'è tanta voglia di provarlo. E così, in attesa di rimettersi alla guida della Rossa per il Gran Premio del Made in Italy a Imola, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno deciso di incrociare le racchette. I due piloti della scuderia di Maranello, dopo l'esordio in Bahrain e in vista del prossimo GP del 18 aprile, sono stati protagonisti di una partita di padel.