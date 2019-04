Ferrari, la storia nel centro di Milano

04/04/2019

Il Ferrari Store di Milano celebra la storia della Scuderia Ferrari con un’esposizione di memorabilia delle sue storiche monoposto.

Dal 9 al 14 aprile, collezionisti e appassionati potranno aggiudicarsi i componenti meccanici di celebri vetture portate al successo dai piloti della Scuderia, da Michael Schumacher a Felipe Massa, da Kimi Räikkönen a Rubens Barrichello.



Saranno in vendita, fra gli altri, i motori della F92A, il mitico V12 che era tra i propulsori più potenti della categoria nella stagione di F1 del 1992, o l’unità che equipaggiava la F2008, una delle più emozionanti della storia. Questa tipologia di V8 da 2,4 litri è stata utilizzata dal 2006 al 2013, conquistando due titoli mondiali costruttori e un campionato piloti. Gli appassionati potranno trovare anche il motore della F2003-GA, molto importante per le sue notevoli innovazioni tecnologiche, quali il baricentro abbassato e una testata più leggera e compatta grazie alle nuove leghe di alluminio. Il motore aiutò Michael Schumacher nella conquista del sesto titolo mondiale della carriera, il quarto con la Scuderia Ferrari.



A rappresentare simbolicamente questo e tutti i successi del team di Maranello, sarà esposta la Coppa che Alberto Ascari si aggiudicò al GP d’Italia nel 1952.



L’esposizione rappresenta solo una piccola anticipazione della mostra celebrativa per il 90° anniversario della Scuderia Ferrari, che sarà inaugurata il 18 maggio presso il Museo di Maranello. La mostra racconterà l’intero percorso della squadra, dalla fondazione a Modena il 16 novembre 1929 alla conquista del primato di Scuderia più vincente nella storia della F1, con 235 vittorie, 16 titoli costruttori e 15 titoli piloti.



Il Ferrari Store è in Via Berchet 2, Milano, presso la Galleria Vittorio Emanuele.