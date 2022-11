"Voci prive di fondamento": Ferrari smentisce l''avvicendamento Binotto-Vasseur

In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento. Attesa ma soprattutto scontata, la smentita ufficiale alle voci che si erano sparse nella tarda mattinata di martedì 15 novembre è puntualmente arrivata e riconferma Mattia Binotto nel ruolo di Team Principal, alla vigilia o quasi del GP di Abu Dhabi che chiude un Mondiale che per la Ferrari stessa era iniziato in modo brillante, esattamente otto mesi prima (da domenica 20 marzo e domenica 20 novembre) con la doppietta rossa di Charles Leclerc e Carlos Sainz in Bahrain, straordinaria premessa e promessa, destinata però a spegnersi progressivamente, con la rimonta della Red Bull (campione del mondo piloti e costruttori) ed il recentissimo sorpasso alle Rosse anche da parte della Mercedes (in pista, non nella classifica Costruttori), con la doppietta delle Frecce d'Argento a San Paolo del Brasile. In mezzo, un trend ferratista rosso in tutti i sensi. Dopo il bis di Leclerc in Australia ma soprattutto dopo il rilancio d'inizio estate (vittorie consecutive di Sainz e Leclerc a Silverstone ed in Austria) la candidatura Ferrari sarebbe tramonta a causa di errori di strategia, scelte controverse ed imperdonabili problemi di comunicazione interna.