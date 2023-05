Imola, la Ferrari: "Cuore spezzato per la nostra terra, giusto cancellare il GP"

LE REAZIONI

Alla Scuderia si uniscono i piloti del Circus, che esprimono vicinanza alle popolazioni colpite dai nubifragi in Emilia-Romagna

La Ferrari ha voluto esprimere la propria posizione dopo la cancellazione del GP dell'Emilia Romagna di F1 a causa dei violenti nubifragi e delle inondazioni che hanno colpito Imola e dintorni: "La Scuderia Ferrari supporta pienamente la decisione di Formula 1 e FIA di cancellare il Gran Premio in programma Imola - la nota del team -. Anche se si tratta di una delle nostre gare di casa, e per questo ancora più importante, la priorità in questo momento non può che essere la sicurezza di tutte le persone che vivono e lavorano nelle aree colpite dal maltempo".

Parole di sostegno alle popolazioni colpite anche da parte del team principal della Rossa, Frederic Vasseur: "A nome di tutta la Scuderia Ferrari voglio esprimere vicinanza a coloro che sono colpiti da questa terribile tragedia. L’Emilia-Romagna è la nostra terra e ci spezza il cuore vedere quello che i suoi abitanti devono fronteggiare in queste difficili ore".

LECLERC: "FORZA E CORAGGIO RAGAZZI"

"Forza e coraggio ragazzi, in questo momento difficile", il messaggio di solidarietà di Charles Leclerc, che ha anche condiviso sui suoi account da oltre 10 milioni di follower i dati per donare al fondo d'emergenza per le alluvioni.

SAINZ: "DURO COLPO, MA LA SICUREZZA È PRIORITARIA"

"Giornata dura per la cancellazione del GP, ma sono state giornate di forte pioggia e la cosa più importante è aiutare tutte le persone evacuate e che stanno soffrendo per questi fenomeni estremi - le parole di Carlos Sainz, affidate a un video su Instagram -. Avevo tanta voglia di correre davanti ai nostri tifosi, ma la sicurezza ha sempre la priorità e di gare di F1 ce ne sono tante. Spero che stiate bene, voglio mandare un abbraccio a tutti. Se potete aiutare, come farò io, ve ne saremo tutti grati".

VERSTAPPEN: "VICINO ALLE PERSONE COLPITE, FATEVI FORZA"

"I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti dalle piogge e dalle inondazioni in Emilia Romagna - fa sapere il team di Max Verstappen in una nota -. Fatevi forza e restate al sicuro in questo momento difficile".

PEREZ: "PREGO PER L'EMILIA ROMAGNA"

"Tutti i miei pensieri e le mie preghiere sono con le persone dell'Emilia Romagna - scrive Sergio Perez -. Non correremo questo weekend, ma speriamo di poter tornare presto. Per favore rimanete al sicuro".

HAMILTON: "SPERO CHE TUTTI RIMANGANO AL SICURO"

"Spero che tutti in Emilia Romagna siano in grado di rimanere al sicuro e prendersi cura l'uno dell'altro - le parole di Lewis Hamilton -. I miei pensieri sono con coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e con gli straordinari servizi d'emergenza che stanno lavorando sul campo. So che tutti noi comprendiamo come la sicurezza venga prima di tutto. Non vedo l'ora di vedervi alla prossima gara".

RUSSELL: "DISPIACE PER I FAN, MA LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO"

"Mi dispiace per i fan che la gara di questo weekend sia stata cancellata - il messaggio di George Russell -. La sicurezza di chi è coinvolto deve sempre venire per prima. Auguro il meglio a tutta la popolazione dell'Emilia Romagna colpita da queste alluvioni".

GASLY: "SIETE TUTTI NEI MIEI PENSIERI"

"Mi dispiace per la triste situazione in Emilia Romagna - scrive l'ex Toro Rosso, Pierre Gasly -. I miei pensieri sono con tutti voi ragazzi. Spero di vedervi presto".