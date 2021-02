Ferrari fissa l'agenda: venerdì 26 febbraio presentazione degli uomini in rosso

FORMULA 1

Ferrari fissa le date di avvicinamento al Mondiale che scatta a fine marzo in Bahrain: primo appuntamento venerdì prossimo.

di

STEFANO GATTI

Le date erano già note ma la Ferrari ha ufficializzato la presentazione online del proprio team venerdì 26 febbraio a partire dalle 14.00. Per scoprire invece la SF21 che Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. porteranno in pista nel Mondiale bisognerà attendere fino a mercoledì 10 marzo, a sole quarantotto re dal via della tre giorni di test precampionato in programma a Sakhir da venerdì 12 a domenica 14 marzo, due settimane prime del GP d'esordio.

L'attesa è tanta, come sempre. Anche se le monoposto 2021 sono in larga parte la semplice evoluzione di quelle che hanno preso parte al Mondiale della scorsa stagione, la curiosità che circonda il "lancio" di ogni nuova monoposto da GP del Cavallino Rampante è sempre speciale e fa storia a sè. Soprattutto se a portarla poi in pista sarà una coppia inedita, come quella formata da Leclerc e Sainz, la più giovane schierata nel Mondiale da Maranello dal 1968 a questa parte. Charles e Carlos terranno la scena venerdì 26 febbraio, quando il focus sarà appunto sugli uomini in rosso (I piloti, ma non solo). Due settimane più tardi toccherà alla nuova SF21 scoprirsi online, visto che l'arma 2021 di Maranello sarà a quel punto già nei garage di Sakhit, pronta a scendere in pista nei test invernali che precedono il via del Mondiale. Entrambi gli appuntamenti potranno essere seguiti su SF21.ferrari.com oppure sui canali Facebook e YouTube della Ferrari.