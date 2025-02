Ferrari: è scoppiata la "Febbre Hamilton", Leclerc ha l'antidoto?

Che l'ingaggio di Hamilton andasse ben al di là del semplice arruolamento di un top driver era chiaro a tutti fin dall'inizio, che scaldasse la tifoseria ferrarista (di più: l'intero mondo Ferrari) fin da un paio di fredde e umide giornate nella pianura emiliana - ben lontano dal via del Mondiale - ha sorpreso molti, anche tra gli osservatori più attenti. Fin qui, la Ferrari ha fatto centro, non ci possono essere dubbi. Ora tocca alla pista e in questo caso il carisma di sir Lewis deve essere accompagnato dalla competitività della nuova Rossa e dall'efficienza di un team che ha chiuso in crescendo una stagione ricca di soddisfazioni, che sarebbero forse state maggiori (McLaren.. permettendo) senza un'estate al di sotto delle aspettative.