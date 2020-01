Ferrari Driver Academy, c'è anche il fratello di Leclerc

DINASTIA

Da Charles ad Arthur, la dinastia Leclerc fa strada in Ferrari. Il fratello 19enne del pilota titolare della Rossa entra a far parte della Driver Academy e correrà la Formula Regional (ex F3 Europea) con il team italiano Prema, a fianco del compagno di squadra Gianluca Petecof. La casa di Maranello ha ufficializzato anche l'altro ingresso nella Drver Academy, quello di Dino Beganovic, 16 anni, che correrà in F4 sempre con la Prema.

Arthur Leclerc ha cominciato in Formula 4 France ottenendo la prima vittoria alla seconda gara, a Nogaro. La scorsa stagione ha corso nel nel campionato tedesco ADAC Formel 4 dove ha trovato un successo (a Hockenheim) e buoni piazzamenti sino al quinto posto nella classifica assoluta. Ora il cambio di categoria e la promozione in Formula Regional dove troverà Petecof, vicecampione italiano di F4.

Il giovanissimo Beganovic invece ha iniziato sui kart, vincendo due campionati svedesi e arrivando secondo assoluto nelle WSK Euro Series, e arriva all'Academy su indicazione di Tony Kart Racing Team.

I due volti nuovi saranno a Maranello nella seconda metà di gennaio per iniziare la stagione di corsi e in quell’occasione, oltre alle persone di riferimento di Ferrari Driver Academy, incontreranno anche i compagni di accademia. I talenti nel 2020 saranno dunque ben nove: oltre a Enzo Fittipaldi, impegnato in FIA Formula 3 con il team HWA Racelab, Petecof, Leclerc e Beganovic, ci sono infatti i cinque piloti che daranno battaglia in FIA Formula 2, come già annunciato a fine novembre: Giuliano Alesi, Callum Ilott e Mick Schumacher cui si aggiungono i graduati dalla FIA Formula 3 Marcus Armstrong e Robert Shwartzman, campione in carica.