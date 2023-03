Ferrari delusa in Arabia Saudita, Leclerc: "Lontani da dove vogliamo essere, tanto lavoro da fare"

GP ARABIA SAUDITA

Delusione in casa del Cavallino Rampante, col monegasco che punta alla sosta per migliorare la SF-23 per il prosieguo della stagione

F1 Arabia Saudita, le immagini del GP di Jeddah



















































1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ferrari torna dall'Arabia Saudita con l'amaro in bocca e non col risultato sperato. Sesto posto per Sainz, settimo per Charles Leclerc che non riesce a concludere la sua rimonta dal 12° posto al podio. Il monegasco, al termine della gara, non può essere soddisfatto: "C'è tanto da fare, perché c'è ancora tanta strada rispetto a dove vogliamo essere, ovvero vincere. Non siamo sorpresi dopo il Bahrain, siamo indietro anche se speravo che il passo fosse migliore. Tra due settimane c'è l'Australia, poi speriamo di trovare qualcosa per il resto della stagione".

"Onestamente ho fatto un buon primo run, credo che abbiamo fatto un buon lavoro con le gomme. Dopo con le hard se non sei in DRS perdi tanto, negli ultimi giri ho pensato solo ai punti perché non c'era nulla di più. Dobbiamo lavorare su rettilinei e curva su Red Bull, sugli altri dobbiamo analizzare quali sono i nostri punti deboli" le parole del vicecampione del mondo.

Sesto posto per Carlos Sainz, deluso come il collega di box: "Non è stato il miglior weekend per me, ma con la hard ho dato tutto. Non sono stato al 100%, ma siamo un passo indietro e dobbiamo migliorare. In gara fatichiamo a fare il ritmo di Aston Martin e Red Bull. Questa gara conferma che dobbiamo lavorare e che abbiamo bisogno di sviluppi che sappiamo arriveranno. Siamo sorpresi, pensavamo di poter avere il passo, ma oggi non è stato così. Non è dove vogliamo essere, dobbiamo migliorare e c'è del lavoro da fare".

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, ha sottolineato la delusione della scuderia: "Non è il weekend che ci aspettavamo, ora dobbiamo analizzare la situazione. Ci sono degli aspetti positivi perché il primo stint è stato buono e Leclerc ha rimontato, poi nell'ultima parte della gara abbiamo avuto mancanza di passo. Così non è accettabile, non è il nostro obiettivo e dobbiamo assolutamente cambiare. Non posso pensare che in qualifica si va in prima file e poi in gara da nessuna parte, credo sia un problema di gestione di gomme e di assetto di macchina. Dobbiamo analizzare la situazione e lottare, mancano 21 gare e spingeremo da lunedì per recuperare ed essere forti già da Melbourne. Di sicuro non molleremo".