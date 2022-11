Vasseur al posto di Binotto? La Ferrari smentisce

Ribaltone in casa Ferrari? Secondo La Gazzetta dello Sport starebbe infatti per chiudersi l'era di Mattia Binotto, che a fine anno lascerebbe il ruolo di team principal della Scuderia di F1 per essere sostituito da Frederic Vasseur, attualmente all'Alfa Romeo. Binotto, che era subentrato a Maurizio Arrivabene nel 2019, paga un quadriennio estremamente avaro di successi, in cui la Rossa non è mai riuscita a lottare ai vertici del Mondiale fino in fondo. Ma da Maranello arriva la smentita: "Voci prive di fondamento".