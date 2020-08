Ferrari, Binotto: "Sviluppo? Autonomia a parte tecnica"

"Abbiamo delegato la parte tecnica dando responsabilità e autonomia". Così il team principal Mattia Binotto sulla nuova riorganizzazione in casa Ferrari dopo il disastroso GP di Budapest e sul nuovo Patto della Concordia, Binotto aggiunge: "Noi siamo pronti a firmare, mancano alcuni dettagli legali. Ma entro il 12 si dovrebbe poterlo fare". Parlando del momento della Ferrari in pista Binotto ha detto che "in questa stagione cercheremo di progredire in modo regolare, già nel weekend scorso abbiamo portato una nuova ala più scarica. Questo vuol dire che a Maranello si cerca sempre di raggiungere vantaggi prestazionali in pista. Nell'ultimo weekend Leclerc è stato molto bravo e abbiamo raccolto il meglio possibile, ora dobbiamo recuperare la confidenza di Vettel con la macchina. Questa mattina è stata utile per capire l'assetto e i dati delle gomme. Abbiamo visto che le gomme piu' morbide si sono comportate bene. Vettel ha girato con più carico, utile per capire l'assetto. È stata una mattina positiva".