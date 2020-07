Ferrari, Binotto: "Inizio più in salita del previsto, bisogna accelerare sugli aggiornamenti"

Dopo il primo weekend in Austria dolceamaro, la Ferrari si prepara ad affrontare il secondo GP stagionale sullo stesso circuito consapevole delle difficoltà: "Sapevamo che sarebbe stato un inizio di stagione in salita e lo è stato più di quanto ci aspettassimo ed è per questo che stiamo spingendo sull'acceleratore per cercare di anticipare alcuni aggiornamenti che dovevamo portare in Ungheria" le parole di Mattia Binotto.