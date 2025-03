Ferrari a caccia della vittoria a Suzuka ... ventuno anni dopo

Firmata da Michael Schumacher, l'affermazione del 10 ottobre 2024 sigillò una cinquina consecutiva 2000-2004 targata MS per quattro quinti ma completata dall'unica ma importantissima perla by Rubens Barrichello nel 2003 che si sarebbe rivelata decisiva nella rincorsa dello stesso Schumacher al suo sesto e penultimo titolo, il quarto per la Scuderia di Maranello, quell'anno in bagarre con Kimi Raikkonen (McLaren) e Juan Pablo Montoya (Williams). La catena di vittorie giapponesi di Michael (primo anche nel 1997 con la Rossa e nel 1995 con la Benetton) appartiene però al passato ormai remoto della Formula Uno. Lo scenario attuale è quello che conta e... non conta abbastanza punti in classifica dopo il via stagione di Melbourne e Shanghai.