Fernando Alonso torna in pista: “Sono pronto, voglio vincere”

FORMULA 1

L’ex campione del mondo di nuovo nel Circus dopo l’addio nel 2018: “Il titolo? Un sogno”

Fernando Alonso si riprende la Formula 1. Il pilota spagnolo torna nel Circus dopo un'assenza decisa nel 2018. Riparte dall'Alpine, ex Renault in griglia di partenza, ed è pronto alla prima gara della stagione in Bahrain. Del suo presente, ma anche del suo futuro, l'ex campione del mondo ha parlato nell'intervista esclusiva concessa a Sky Sport F1 per lo speciale "Torn-Nando Alonso” di cui sono stati pubblicati alcuni estratti. Getty Images

"Come sto? Sia fisicamente che mentalmente bene. Mentalmente pronto. Avendo avuto tutto lo scorso anno come preparazione, sapendo quello che mi aspettava, ho fatto un rientro graduale con la squadra. Anche fisicamente sto bene, mi sono preparato per tanti mesi e vediamo come inizierà la stagione. Torno in F1 per divertirmi e far divertire la gente con grandi risultati. Voglio vincere, ma dire che torno, vinco gare e vinco il titolo è uno sogno. Vediamo e incrociamo le dita".

Su Sainz e le sensazioni sulla Ferrari: "Sono felice per Sainz, ma non sono stupito su dove è arrivato. Tutti abbiamo visto la sua crescita negli anni. Lui e Leclerc formano una coppia `importante`, vediamo se la macchina cresce e se saranno in lotta per vincere. La Ferrari lo è stata sempre, è capitato di non esserlo nel 2020, tutti gli altri anni ha sempre lottato per traguardi importanti. Mi aspetto una Ferrari forte, se non quest’anno dal prossimo. Noi con i loro stessi obiettivi? Lo scorso anno sembrava, quest`anno la Ferrari deve fare un passo avanti per potenziale e storia. Non penso saremo nella stessa pozione, e se così fosse non so per quale dei due team sarebbe una brutta notizia…"