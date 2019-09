F2: Correa è pienamente cosciente, ora sarà operato alla gamba

Juan Manuel Correa è pronto per l'ultima, delicatissima, fase del suo recupero. Il pilota statunitense, rimasto coinvolto nel terribile incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert, era uscito dal coma indotto nei giorni scorsi ed era tornato a respirare autonomanente. Nell'ultimo comunicato, pubblicato dalla famiglia, si legge che i suoi polmoni hanno ripreso le funzionalità più rapidamente del previsto e che il ragazzo è ora pienamente cosciente. Trasferito a Londra, in un ospedale specializzato in chirurgia ortopedica, Correa è pronto per essere sottoposto a un lungo e delicato intervento per provare a salvargli la gamba destra, quella più duramente compromessa dall'incidente.