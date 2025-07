Tutti lo vogliono, tutti lo... centrano! Verstappen, non c'è più rispetto

A metà strada (o quasi) tra questi due episodi, lo strike austriaco di Kimi ai danni del solito Max. Non c'è più rispetto, insomma. Il tiro al bersaglio finisce per scatenare un'ondata di crescente simpatia (ok non esageriamo: solidarietà) per l'olandese che però intanto perde punti e alla fine del GP di Gran Bretagna si è sostanzialmente chiamato fuori dalla corsa al titolo. Senza essere creduto per davvero, peraltro. Il fatto è che Verstappen ha accusato il colpo, e non solo metaforicamente. Pochi secondi dopo l'involontario sorpasso a Piastri sull'Hangar Straight di Silverstone, Max si è girato alla ripartenza come l'ultimo dei rookies: da non credersi!