F1, Wolff allontana Verstappen dalla Mercedes: "Non c'è ragione che cambi. Vedremo in futuro"

"È chiaro che per un pilota la cosa più importante è sedersi su una macchina che va veloce, per questo non c'è ragione che Max cambi al momento". A togliere i vari dubbi su Verstappen è stato Toto Wolff che, in occasione del Gran Premio del Bahrein, ha incontrato il padre del pilota campione del mondo di Formula 1, Jos. Il team principal della Mercedes ha provato quindi a spegnere le voci di un possibile passaggio dell'olandese verso le Frecce d'Argento, ma la sua non è una chiusura totale: "Ha un contratto con la Red Bull, sono sicuro che l'anno prossimo la sua macchina sarà al livello che si aspetta - ha spiegato a Sky Sport Wolff lasciando aperta la porta a future operazioni - Però vediamo che cosa succederà in futuro, il mercato è molto interssante".