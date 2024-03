FantaF1, Verstappen alla Mercedes in caso di implosione Red Bull?

FANTAMERCATO

La settiman che porta al secondo appuntamento del Mondiale si apre con un clamorosa ipotesi che sta facendo il giro del mondo

© Getty Images George Russell e Fernando Alonso lo vedono come il fumo negli occhi. Per tutti gli altri è una suggestione ai confini della realtà, roba che però in Formula Uno non lo è mai più di tanto. Di cosa stiamo parlando? Prendendola con le necessarie cautele, della possibilità di un fantomatico passaggio di Max Verstappen dalla Red Bull alla Mercedes nel caso - tutto ancora da verficare - di implosione del team campione del mondo per le conseguenze dell'Hornergate che - invece di stemperarsi in via definitiva - al via del Mondiale in Bahhrain si è ulteriormente aggrovigliato. A dare la spallata al cinquantenne Team Principal e CEO di Red Bull Racing è stato Jos Verstappen, papà del tre volte campione del mondo nonché ex pilota di Formula Uno, paventando un cataclisma interno in caso di permanenza di Christian Horner sul ponte di comando di Milton Keynes.

© Getty Images

L'ipotesi di fantamercato sembra al momento funzionale al cambio al vertice, la possibilità che Max lasci un team destabilizzato e il passaggio nell'unico altro top team alternativo sulla piazza dopo l'accasamento di sir Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 sarebbe una scelta pressoché scontata. Per una Formula Uno che ne uscirebbe completamente ridisegnata, per non dire stravolta. Magari con Carlos Sainz di ritorno nel'orbita Red Bull dalla quale aveva spiccaro il volo. Ce n'è di che discutere nei voli di collegamento tra Manama e Jeddah e non solo lì. Occorre intanto registrare l'ipotesi Verstappen "stellato" che sta facendo il giro del mondo senza spingersi oltre. Anche perché, nel caso, i passaggi necessari sarebbero davvero tanti e bisognosi di molto tempo.

Secondo i media inglesi intanto (nello specifico BBC e Daily Mail) nel weekend di Sakhir il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem avrebbe senza tanti giri di parole chiesto a Verstappen (Max...) di esprimersi chiaramente a favore di Horner, ciò che il campione olandese ha fatto, cogliendo però l'occasione per tirarsi in parte rispetto al delicato caso: "Dal punto di vita dei risultati in pista non ci possono essere dubbi al proposito e questo è anche il solo aspetto che mi riguarda".