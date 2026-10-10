F1, Verstappen vince la Sprint a Singapore davanti a Hamilton e Leclerc

Succede di tutto già nella Sprint del Gran Premio di Formula 1 a Singapore, Verstappen vince sotto la pioggia davanti alle due Ferrari. Come nel caso della Malesia la settimana precedente anche in questo caso lo start viene ritardato, ma al via ci sono già grandi sorprese: Russell reagisce meglio di Verstappen e si prende la prima posizione, con un super Hamilton che sorpassa le due McLaren e il compagno di squadra Leclerc, piazzandosi al terzo posto. Al secondo giro però la pista (e i cordoli) ancora bagnati tradiscono Russell: in rettilineo l’inglese della Mercedes perde il posteriore e va a muro, causando una Safety Car (anche per via delle macchine ferme di Stroll e Colapinto). Antonelli scala una posizione e sale al sesto posto.