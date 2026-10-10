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F1, Verstappen vince la Sprint a Singapore davanti a Hamilton e Leclerc

Ritiro per Russell sotto la pioggia, Antonelli (quarto) guadagna ancora anche grazie al suicidio McLaren

10 Ott 2026 - 12:24
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Momento d’oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole centra anche la vittoria nella gara Sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia l’olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che però va a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza, l’altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren.

Succede di tutto già nella Sprint del Gran Premio di Formula 1 a Singapore, Verstappen vince sotto la pioggia davanti alle due Ferrari. Come nel caso della Malesia la settimana precedente anche in questo caso lo start viene ritardato, ma al via ci sono già grandi sorprese: Russell reagisce meglio di Verstappen e si prende la prima posizione, con un super Hamilton che sorpassa le due McLaren e il compagno di squadra Leclerc, piazzandosi al terzo posto. Al secondo giro però la pista (e i cordoli) ancora bagnati tradiscono Russell: in rettilineo l’inglese della Mercedes perde il posteriore e va a muro, causando una Safety Car (anche per via delle macchine ferme di Stroll e Colapinto). Antonelli scala una posizione e sale al sesto posto. 

Alla ripresa post Safety Car Hamilton resta incollato a Verstappen, con Leclerc un pochino più in difficoltà. Con l’asciugarsi della pista le due Ferrari sembrano andare in crisi, ma dopo un momento complesso Hamilton si riprende e fa anche segnare il giro veloce. Leclerc resta invece braccato da Piastri e Norris, e all’ultimo giro accade l’irreparabile: il Campione del Mondo in carica, stanco di aspettare, prova il colpaccio attaccando il compagno, tra i due c’è contatto che porta al ritiro dell’australiano e ad un ottavo posto rimediato per l’inglese. Ne approfitta Antonelli, che ringrazia e chiude quarto, guadagnando ulteriori punti sul suo compagno di scuderia. Vittoria per Verstappen, le due Ferrari (con un Hamilton super) sul podio: Kimi Antonelli si avvicina al titolo.

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